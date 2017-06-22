В Мордовии почти 800 га леса были незаконно ограждены забором

В Мордовии прокуратура выявила нарушения со стороны ООО "Газнефть - инвест". Оказалось, что компания вопреки закону оградила крупные участки леса в Ковылкинском лесничестве.

Изначально они были предоставлены фирме для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. На деле же ООО оградило забором 797 гектаров леса. Высота забора составляла более 2 метров, а его общая протяженность - 17 км.

В итоге суд постановил снести незаконное ограждение. Ответчик не согласился с решением и обжаловал его. Однако апелляция ни к чему не привела - ограждение признано незаконным.

Как сообщалось ранее, прокуратура Ельниковского района Мордовии провела проверку соблюдения водного и земельного законодательства в отношении озера Большое.

Источник: prokrm.ru