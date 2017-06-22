В Мордовии ищут очевидцев смертельной аварии на трассе "Саранск – Б.Березники"

Свидетелей ДТП ищут в Лямбирском районе Мордовии. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, смертельный инцидент произошел 14 июня.

Тогда на 25-м километре автодороги "Саранск – Б.Березники" водитель УАЗа сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

Как сообщалось ранее, ГИБДД Мордовии разыскивает очевидцев аварии, которая произошла в поселке Чамзинка 19 июня. Напомним, около 3 часов дня на улице Пролетарская водитель иномарки Renault сбил 11-летнего велосипедиста. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию.

Источник: gibdd.ru/r/13