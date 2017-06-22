"Газель" улетела в кювет в Ельниковском районе, пострадал водитель

В Ельниковском районе Мордовии произошло ДТП с участием "Газели". Как стало известно из сообщения республиканского МЧС, инцидент случился 20 июня на 23-м км автодороги "Ельники-Новоникольск".

По предварительным данным, водитель банально не совладал с управлением транспортным средством. "Газель" съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал сам водитель. Впрочем, травмы были несерьезными, а потому помощь мужчине оказали на месте.

Как сообщалось ранее, на неохраняемом перегоне Рузаевка-Пенза в Пензенской области произошло ДТП с участием трактора и поезда. В результате инцидента погиб водитель трактора "Беларусь".

Источник: 13.mchs.gov.ru