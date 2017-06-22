В Лямбирском районе пешеход-нарушитель попал под колеса Hyundai

В Лямбирском районе Мордовии под колеса автомобиля попал очередной невнимательный пешеход-нарушитель.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, 28-летний мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте,да еще и перед близко движущимся транспортом. Водитель иномарки Hyundai Tucson попытался затормозить, но не смог избежать наезда на пешехода.
В результате ДТП мужчина с различными травмами был госпитализирован в больницу. Водитель трезв.
Как сообщалось ранее, в мордовском селе Кемля случилась авария, травмы в которой получил пенсионер. В указанном населенном пункте на перекрестке улиц Мира и 50 лет Октября водитель вазовской "пятнадцатой" не уступил дорогу "Ниве" и врезался в нее.
Источник: gibdd.ru/r/13