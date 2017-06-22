В Мордовии дотла сгорел УАЗ

В Зубово-Полянском районе Мордовии загорелся автомобиль УАЗ. ЧП случилось вечером 20 июня в поселке Свеженькая, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

Автомобиль загорелся около одного из жилых домов. Машина горела открытым пламенем, когда спасатели прибыли по вызову. Огнеборцы сбили пламя, но оно успело нанести транспортному средству существенный ущерб - восстановлению УАЗ не подлежит.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в поселке Ремзавод, который является пригородом Саранска, произошел пожар в жилом доме. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, огонь уже распространился на второй этаж дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru