В Саранске "Ниссан" сбил 8-летнего школьника на велосипеде

Саранский школьник пострадал ДТП с участием автомобиля "Ниссан Альмера". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился вечером 20 июня на улице Войнова краевой столицы. Автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на дорогу.
Пострадавшего мальчика доставили в трампункт, где ему была оказана помощь и назначено лечение. После этого школьниика отпустили домой.
По данному факту проводится проверка.
Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел неподалеку от Краснослободска в ночь на 19 июня. Увы, та авария обернулась трагедией - под колесами большегруза погиб велосипедист.
Источник: gibdd.ru/r/13