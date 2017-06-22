В Саранске "Ниссан" сбил 8-летнего школьника на велосипеде

Саранский школьник пострадал ДТП с участием автомобиля "Ниссан Альмера". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился вечером 20 июня на улице Войнова краевой столицы. Автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на дорогу.

Пострадавшего мальчика доставили в трампункт, где ему была оказана помощь и назначено лечение. После этого школьниика отпустили домой.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел неподалеку от Краснослободска в ночь на 19 июня. Увы, та авария обернулась трагедией - под колесами большегруза погиб велосипедист.

Источник: gibdd.ru/r/13