В селе Краснослободского района вновь поселились аисты

В село Заречное Краснослободского района Мордовии вернулись аисты. Семейство этих птиц поселилось на местной водонапорной башне. К слову, пернатые успели "сделать" потомство.

Местные жители рады появлению белых аистов. Этот вид занесен в Красную книгу Мордовии, а потому относиться к ним стараются бережно. Аисты стали настоящей достопримечательностью села. По словам местных жителей, на днях сюда даже приезжали молодожены, которые загадали желание, глядя на аистов.

Как сообщалось ранее, первые случаи клещевого боррелиоза зафиксированы на территории Мордовии. Все трое заболевших старше 14 лет.

Напомним, на сегодняшний день в республике от клещей пострадал 151 человек, в том числе 66 детей. За аналогичный период минувшего года количество пострадавших было на 93 человека больше.

Источник: izvmor.ru