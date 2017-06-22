В Ромодановском районе полезные ископаемые добывались незаконно

В Мордовии выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых. Как оказалось, злоумышленники орудовали недалеко от села Трофимовщина Ромодановского района.

В пресс-службе Минлесхоза РМ пояснили, что неназванная организация работала без лицензии. Данная информация передана полиции. Сейчас сотрудники отдела "Ичалковский" проверяют, на самом ли деле велась незаконная деятельность.

Как сообщалось ранее, в Мордовии прокуратура выявила нарушения со стороны ООО "Газнефть - инвест". Оказалось, что компания вопреки закону оградила крупные участки леса в Ковылкинском лесничестве. Изначально они были предоставлены фирме для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.

Источник: Минлесхоз РМ