В Саранске водитель на "Рено" наехал на пешехода, пытаясь припарковаться

На улице Лодыгина в Саранске невнимательный водитель наехал на пешехода во время парковки.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, автолюбитель на "Рено Меган" парковался задним ходом и наехал на 37-летнего мужчину, стоявшего к нему спиной. В результате пострадавший получил незначительные травмы, однако в больницу все же был доставлен. Там ему назначили лечение.

Как сообщалось ранее, саранский школьник пострадал ДТП с участием автомобиля "Ниссан Альмера". Инцидент случился вечером 20 июня на улице Войнова краевой столицы. Автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на дорогу.

Источник: gibdd.ru/r/13