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Владимир Волков стал кандидатом на пост главы Мордовии от "Единой России"

Владимир Волков стал кандидатом на пост главы Мордовии от "Единой России"

Врио главы Мордовии Владимир Волков избран кандидатом на пост главы республики от партии "Единая Россия". Об этом стало известно в ходе 24-й конференции мордовского регионального отделения партии. Конференция прошла в Саранске 21 июня.

Как сообщалось ранее, выборы главы Республики Мордовии пройдут 10 сентября 2017 года. Такое решение было принято на сессии Госсобрания республики, которая состоялась 9 июня.

Как известно, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Мордовия". Тем же указом Владимир Волков был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.


Источник: izvmor.ru