Владимир Волков стал кандидатом на пост главы Мордовии от "Единой России"

Врио главы Мордовии Владимир Волков избран кандидатом на пост главы республики от партии "Единая Россия". Об этом стало известно в ходе 24-й конференции мордовского регионального отделения партии. Конференция прошла в Саранске 21 июня.

Как сообщалось ранее, выборы главы Республики Мордовии пройдут 10 сентября 2017 года. Такое решение было принято на сессии Госсобрания республики, которая состоялась 9 июня.

Как известно, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Мордовия". Тем же указом Владимир Волков был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.

Источник: izvmor.ru