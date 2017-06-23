В Мордовии разыскивают алкоголика из Атюрьевского района

Полиция Мордовии ищет уроженца села Большой Шуструй Атюрьевского района Ряшита Таирова, 1959 г.р. Мужчина пропал еще 4 мая, когда вышел из дома и бесследно испарился. С тех пор его судьба неизвестна.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что пропавший гражданин злоупотребляет алкоголем, но ранее из дома на длительное время не пропадал.

Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы длинные, седые, носит усы.

Как сообщалось ранее, 9 жителей Мордовии подозреваются в крупных хищениях. В ноябре 2016 года один из подозреваемых договорился с рабочими саранского завода светотехнической организации о краже электроламповой продукции и комплектующих деталей с предприятия, на котором работал. В преступную группировку вошли родные и близкие организатора.

Источник: 13.мвд.рф