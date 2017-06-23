В Саранске отметили Международный день йоги

В минувшие выходные в Саранске прошел фестиваль, посвященный Международному дню йоги. Праздник был организован в парке им. А. С. Пушкина. Любой желающий, посетивший увеселительное мероприятие, имел возможность знакомиться со специальными тренажерами для йоги, литературой, которая повествует о вегетарианской кухне, а также выполнить ряд упражнений под надзором профессиональных тренеров, информирует Минспорта региона-13.

По окончании мероприятия всех собравшихся угощали вегетарианскими сладостями.

Как сообщалось ранее, в Мордовии продолжается реализация антидопинговой программы "Профилактика применения допинга". Она разработана экспертами Минспорта Мордовии и утверждена экспертным советом Минобразования региона.

Источник: Минспорта РМ