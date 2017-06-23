Житель Чамзинки убил шурина табуретом после отказа сходить за выпивкой

В Мордовии ведется расследование уголовного дела по факту смерти 32-летнего жителя Чамзинки. В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что подозреваемым по делу является 29-летний брат супруги погибшего.

Из материалов дела следует, что мужчины распивали спиртные напитки, когда обвиняемый предложил собутыльнику сходить за водкой еще раз. Когда шурин отказался, то получил от родственника удар табуретом по голове.

После этого избитый лег спать, а когда через некоторое время его попытались разбудить, признаков жизни он уже не подавал. Установлено, что причиной гибели стала травма головы.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала двоих мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на местного жителя. Жертвой преступников стал 41-летний мужчина, отказавшийся покупать собутыльника добавку во время застолья.

Источник: mordovia.sledcom.ru