Житель Мордовии получил удар ножом для разделки рыбы в грудь

Житель Торбеевского района Мордовии поступил в одну из местных больниц с ножевым ранением. Доктора сообщили о происшествии в полицию.

Оказалось, что рану мужчине нанесла 48-летняя односельчанка. Женщина гостила в доме их общего знакомого, где пострадавший распивал спиртное в компании приятелей. В какой-то момент произошел конфликт. В результате женщина ударила мужчину в грудь ножом, которым резала рыбу. "Скорую помощь" вызвали другие участники пьянки.

В полиции дама призналась, что схватилась за нож после того, как потерпевший оскорбил ее сына.

На женщину возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Мордовии ведется расследование уголовного дела по факту смерти 32-летнего жителя Чамзинки. Подозреваемым по делу является 29-летний брат супруги погибшего.

Источник: 13.мвд.рф