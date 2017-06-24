Работа осужденной из Мордовии отмечена на всероссийском конкурсе изобразительного искусства

На Всероссийском конкурсе изобразительного искусства среди осужденных была отмечена работа осужденной из Мордовии Татьяны Янович. Женщина отбывает срок в ИК-13 УФСИН по РМ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, конкурс проводился по трем номинациям: "Живопись", "Декоративно-прикладное творчество" и "Игрушка". В последней категории и была отмечена работа "Казачок", сделанная Татьяной.

Как сообщалось ранее, в Мордовии прокуратура выявила нарушения со стороны ООО "Газнефть - инвест". Оказалось, что компания вопреки закону оградила крупные участки леса в Ковылкинском лесничестве. Изначально они были предоставлены фирме для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.

Источник: 13.fsin.su