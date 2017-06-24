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Работа осужденной из Мордовии отмечена на всероссийском конкурсе изобразительного искусства

Работа осужденной из Мордовии отмечена на всероссийском конкурсе изобразительного искусства

На Всероссийском конкурсе изобразительного искусства среди осужденных была отмечена работа осужденной из Мордовии Татьяны Янович. Женщина отбывает срок в ИК-13 УФСИН по РМ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, конкурс проводился по трем номинациям: "Живопись", "Декоративно-прикладное творчество" и "Игрушка". В последней категории и была отмечена работа "Казачок", сделанная Татьяной.

Как сообщалось ранее, в Мордовии прокуратура выявила нарушения со стороны ООО "Газнефть - инвест". Оказалось, что компания вопреки закону оградила крупные участки леса в Ковылкинском лесничестве. Изначально они были предоставлены фирме для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.


Источник: 13.fsin.su