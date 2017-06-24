В Мордовии "десятка" врезалась в неизвестное животное и опрокинулась в кювет

В Мордовии на трассе Зубова Поляна — Ширингуши произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель на вазовской "десятке" влетел в неизвестное животное. Инцидент случился вечером.

После столкновения автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате водитель и пассажирка 1959 г.р. были госпитализированы в районную больницу. Их состояние на данный момент неизвестно.

По данному факту проводится проверка.

Похожий инцидент произошел не так давно в Краснослободском районе. 9 июня под колеса автомобиля попало неизвестное дикое животное.

По имеющимся данным, животное неожиданно выбежало с прилегающей правой стороны дороги лесополосы по ходу движения транспортного средства и перебегало проезжую часть дороги.

Источник: gibdd.ru/r/13