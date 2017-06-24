Три фуры столкнулись в Зубово-Полянском районе по вине водителя "ДАФа"

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП с участием трех фур. Инцидент случился на трассе М-5 "УРАЛ".

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что виновником аварии стал водитель "ДАФа". Он не учел дистанцию до большегруза, который двигался впереди, и врезался в него. От удара "ДАФ" развернуло поперек дороги, в результате чего в него въехала еще одна фура – "Ивеко Стралис" с полуприцепом.

В результате ДТП пострадал водитель "Ивеко". С различными травмами его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на трассе Зубова Поляна — Ширингуши произошло ДТП с пострадавшими. Водитель на вазовской "десятке" влетел в неизвестное животное. Инцидент случился вечером.

Источник: gibdd.ru/r/13