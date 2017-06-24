В Рузаевке BMW протаранил забор частного дома

Водитель BMW 520I попал в ДТП в Рузаевке. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, вечером 21 июня на улице 40 лет Победы молодой человек не справился с управлением иномарки и протаранил забор частного дома.

Как видно на фотографиях с места ЧП, автомобиль получил сильные повреждения. К счастью, виновник аварии отделался ушибами. Теперь ему, очевидно, придется компенсировать ущерб жильцам того дома, который он оставил без ограждения.

Как сообщалось ранее, в Саранске вазовская "десятка" стала виновником ДТП в поселке ТЭЦ-2. ДТП произошло на перекрестке ул. Энергетическая и Вакеева.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в деревянное ограждение. По данным очевидцев, автомобилист не пострадал.

Источник: gibdd.ru/r/13