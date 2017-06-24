12-летнего школьника из Темниковского района насмерть придавило песком

Ужасная трагедия произошла в Мордовии. В селе Урей Темниковского района погиб 12-летний мальчик, попавший в песчаную ловушку.

По имеющимся данным, несколько школьников отправилась играть в песчаный карьер, находящийся за населенным пунктом. Друзья копали пещеры и норы, как вдруг песок обрушился на детей и завалил одного из них.

Приятели потерпевшего бросились в село звать на помощь. Там они разыскали отца жертвы и рассказали ему о ЧП. Мужчина прибежал и раскопал песок, но сын уже не подавал признаков жизни.

Как сообщалось ранее, установлены обстоятельства смертельного пожара в Мордовии, который забрал жизни двух человек. Трагедия произошла в ночь на 19 июня в доме №46 по улице Гагарина в Саранске. В огне погибли 39-летняя женщина и ее 10-летняя дочь.

Источник: izvmor.ru