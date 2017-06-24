Саранская продавщица будет оштрафована за продажу пива подростку

Продавщица из Саранска заплатит крупный штраф за то, что продала бутылку пива несовершеннолетнему. Нарушение закона произошло в продуктовом магазине, расположенном на проспекте 70 лет Октября, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

55-летняя женщина не удосужилась проверить документы у очередного клиента и продала пиво 15-летнему подростку. Отметим, что ранее нарушительница уже привлекалась к административной ответственности за аналогичный проступок.

Теперь на нее возбуждено уголовное дело. Продавщице грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Мордовии малоприятными последствиями обернулись для жительницы Торбеево ее замечания соседке о надобности соблюдать правила приличия.

Поучения не достигли нужной цели, однако побудили соседку проучить собственную "обидчицу".

Источник: 13.мвд.рф