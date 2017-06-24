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Саранская продавщица будет оштрафована за продажу пива подростку

Саранская продавщица будет оштрафована за продажу пива подростку

Продавщица из Саранска заплатит крупный штраф за то, что продала бутылку пива несовершеннолетнему. Нарушение закона произошло в продуктовом магазине, расположенном на проспекте 70 лет Октября, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

55-летняя женщина не удосужилась проверить документы у очередного клиента и продала пиво 15-летнему подростку. Отметим, что ранее нарушительница уже привлекалась к административной ответственности за аналогичный проступок.

Теперь на нее возбуждено уголовное дело. Продавщице грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Мордовии малоприятными последствиями обернулись для жительницы Торбеево ее замечания соседке о надобности соблюдать правила приличия.

Поучения не достигли нужной цели, однако побудили соседку проучить собственную "обидчицу".


Источник: 13.мвд.рф