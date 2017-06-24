Михаил Бабич лично оценил качество и вкус сыров Мордовии

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич побывал на сыроваренном заводе "Сармич" в Инсарском районе Мордовии. Высокий гость осмотрел производственные цеха, лично ознакомился с технологией и процессом приготовления вкусного продукта, а также оценил вкусовые качества продукции. Гендиректор завода Александр Киреев рассказал Бабичу о планах предприятия на будущее.

Напомним, в рамках двухдневного визита в Мордовию Михаил Бабич уже осмотрел объекты, строящиеся к чемпионату мира по футболу 2018 года, в том числе аэропортовый комплекс и стадион.

Как сообщалось ранее, Михаил Бабич принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло 13 июня в Москве.

Источник: izvmor.ru