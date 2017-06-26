Водитель "буханки" врезался в "Рено" в Саранске и травмировал водителя

Водитель УАЗа – "буханки" стал виновником ДТП в Саранске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, невнимательный автолюбитель на улице Рабочая врезался в иномарку "Рено Сандеро", которая стояла на месте.

В результате инцидента пострадала автоледи за рулем "Рено". У нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Прибывшие на место ЧП врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили домой.

Водители трезвые.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на трассе Зубова Поляна — Ширингуши произошло ДТП с пострадавшими. Водитель на вазовской "десятке" влетел в неизвестное животное.

Инцидент случился вечером. После столкновения автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Источник: gibdd.ru/r/13