Роспотребнадзор РМ забраковал все 5 водоемов Саранска, ранее одобренные для купания

Роспотребнадзор Мордовии в официальном заявлении категорически не рекомендовал использовать водоемы Саранска для купания. Ранее ведомство определило для данных целей следующие водные объекты: "Зеленая роща", "Лесное озеро", водоем по ул. Гончарова, "Луховское водохранилище" и "Старт".

Однако после взятых проб воды из указанных водоемов оказалось, что она не соответствуют требованиям санитарных норм. В четырех водоемах существенно превышено количество колиформных бактерий (в 48 раз!), а на "Старте" еще и содержится в 1,4 раза больше аммиака, чем положено.

"Качество воды водных объектов, используемых для массового отдыха населения, не соответствует гигиеническим нормативам. Управление не рекомендует использовать их для купания", - сказано в заявлении ведомства.

Источник: Роспотребнадзор РМ