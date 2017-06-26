Владимир Волков подал в ЦИК Мордовии документы об участии в выборах главы региона

Врио главы Мордовии Владимир Волков подал документы по выдвижению своей кандидатуры на должность нового руководителя региона. Напомним, 21 июня на XXIV конференции партия "Единая Россия" единогласно выбрала Волкова своим кандидатом на предстоящих 10 сентября выборах.

Согласно правилам, врио руководителя региона лично передал в ЦИК Мордовии документы о согласии баллотироваться и необходимые решения партии о его выдвижении.

"Теперь Центральная избирательная комиссия уведомлена об участии Владимира Волкова в избирательной кампании. В соответствии с законом он приобрел права и обязанности кандидата на пост главы республики", - пояснил председатель ЦИК РМ Александр Косов.

В дальнейшем Владимиру Волкову предстоит собрать подписи в свою поддержку у депутатов муниципальных образований. Каждую подпись следует заверить нотариально, а затем подать документы на регистрацию. Лишь после этого Волков будет считаться зарегистрированным кандидатом на пост главы Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru