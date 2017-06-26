Житель Саранска получил ожоги в результате возгорания чистящего средства

Уроженец Саранска попал в клинику с сильными ожогами.

Как информирует МЧС по РМ, молодой человек отмывал технику от мазута, когда чистящее средство внезапно воспламенилось в его руках. Огонь мгновенно перебрался на одежду. Находившиеся поблизости люди сбили огонь, однако у парня обгорели руки, голова и шея.

Пострадавший с ожогами второй степени был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что житель Саранска нанес себе крайне серьезные травмы, пытаясь разжечь костер. Как стало известно, мужчина гостил у знакомых в Лямбирском районе. Компания развела около дома костер для шашлыка, когда угли стали потухать, потерпевший вылил на них жидкость для розжига.

Источник: izvmor.ru