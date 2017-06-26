В Мордовии "десятка" врезалась в "КамАЗ", есть пострадавший

На территории республики произошло ДТП.

Происшествие случилось в Ардатовском районе, где "десятка" наскочила на поворачивающий "КамАЗ". В результате столкновения пострадал шофер легкового авто.

По словам представителей республиканской Госавтоинспекции, мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Водители трезвые.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Саранске на улице Осипенко "Нива" протаранила "Матиз". В ДТП пострадала 7-летняя девочка. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у ребенка ушиб грудного отдела позвоночника.

Источник: izvmor.ru