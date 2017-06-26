В Саранске столкнулись "Нива" и "Матиз", пострадала 7-летняя девочка

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Осипенко, где шофер на "Ниве" протаранил "Матиз".
В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у ребенка ушиб грудного отдела позвоночника.
По факту столкновения назначено административное расследование, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Саранске на улице Рабочая водитель "буханки" врезался в "Рено" в Саранске и травмировал водителя. Пострадавшую автоледи госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясение головного мозга.
Также стало известно о ДТП в Рузаевке, в котором BMW протаранил забор частного дома.
Источник: izvmor.ru