В Саранске столкнулись "Нива" и "Матиз", пострадала 7-летняя девочка

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Осипенко, где шофер на "Ниве" протаранил "Матиз".

В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у ребенка ушиб грудного отдела позвоночника.

По факту столкновения назначено административное расследование, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске на улице Рабочая водитель "буханки" врезался в "Рено" в Саранске и травмировал водителя. Пострадавшую автоледи госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясение головного мозга.

Также стало известно о ДТП в Рузаевке, в котором BMW протаранил забор частного дома.

Источник: izvmor.ru