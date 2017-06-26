В Мордовии проверили готовность врачебно-сестринских бригад к ЧС

В республики прошел смотр-конкурс врачебно-сестринских бригад, участниками которого стали команды из районных и городских больниц. Каждая бригада состояла из одного врача, двух сотрудников среднего медицинского персонала и шофера.

Судейская комиссия производила оценку теоретической подготовки конкурсантов, практической работы в районе условной ЧС и вдобавок проверяла оснащение штатной техники, наличие средств индивидуальной защиты и умение их применять. Победители будут известны уже после подсчета набранных баллов.

Ранее сообщалось, что в рамках акции "Делаем добро вместе" мордовские полицейские сдали более 30 литров крови.

Источник: izvmor.ru