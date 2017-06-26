Участие в выборах главы Мордовии примут 5 кандидатов

В Центральной избирательной комиссии Мордовии сообщили, что пять избирательных объединений на сегодняшний день выдвинули своих кандидатов для участия в выборах главы региона-13.

Документы о согласии баллотироваться и необходимые решения партии о своем выдвижении в ЦИК уже передали кандидаты от ЛДПР и "Единой России". Выдвижение состоялось в Российской политической Партии Мира и Единства.

В ближайшее время на партийных конференциях пройдет выдвижение кандидатов от КПРФ и "Справедливой России".

Напомним, кандидатом от "Единой России" на предстоящих выборах будет нынешний врио главы Мордовии Владимир Волков. Как и положено, он лично передал в ЦИК Мордовии документы о согласии баллотироваться.

Источник: izvmor.ru