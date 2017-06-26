Житель Саранска украл 2 тысячи рублей у родной матери, угрожая ей ножом

Житель Саранска ради небольшой суммы денег не постеснялся угрожать ножом своей матери.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 34-летний мужчина отобрал у пожилой женщины 2 тысячи рублей, после чего скрылся. Впрочем, долго гулять на свободе у злоумышленника не вышло. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за побои. Теперь против него возбуждено новое уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала двоих мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на местного жителя. Жертвой преступников стал 41-летний мужчина, который с многочисленными переломами и ожогами доставлен в больницу. Нападавшими оказались два товарища 1973 и 1987 года рождения.

Источник: 13.мвд.рф