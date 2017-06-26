18-летнюю жительницу Саранска разыскивают вторую неделю

18-летняя жительница Саранска Александра Шапошникова бесследно исчезла и теперь находится в розыске. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, девушка ушла из дома 17 июня, около 14:00 и до настоящего времени назад не вернулась.

Ее приметы: на вид 19-20 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые крашеные. Была одета в синие джинсы цвета, светлую футболку и черные мокасины.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии ищет гражданина Эльдара Карпушина, 1996 г.р., жителя поселка Озерный. Молодого человека подозревают в совершении преступлений против личности, а также имущественных преступлений.

Источник: 13.мвд.рф