Гроссмейстер из Мордовии Сергей Волков выиграл Мемориал Алехина

Представитель Мордовии Сергей Волков выиграл международный шахматный фестиваль "Воронеж-2017" (Мемориал Алехина). Участие в турнире приняли около 400 шахматистов не только из РФ, но и из Индии, Вьетнама, Швеции, Армении, Белоруссии и других стран.

Россию на турнире представляли спортсмены более чем из 40 регионов, в том числе гроссмейстер из Мордовии. В итоге именно шахматист из региона-13 стал победителем в основном турнире Master open, в котором участвовали более 130 человек.

Как сообщалось ранее, мордовские спортсмены завоевали 2 медали молодежного первенства России по легкой атлетике. Николай Горин стал победителем в беге на дистанции 1500 метров. Илья Терентьев добыл серебро в метании молота.

Источник: izvmor.ru