В Саранске уложили новый асфальт на "проблемном" месте на улице Красноармейской

На улице Красноармейской в Саранске завершен ремонт тротуара, который долгое время доставлял неудобства местным жителям. Долгое время этот участок становился непроходимым, даже если шел небольшой дождь. Вся вода и грязь стекала на тротуар, образуя огромную лужу.

Однако теперь проблема устранена. На днях тут уложили новый асфальт. Уровень тротуара был заметно поднят – теперь он намного выше газонов. Следовательно, земля должна удерживать стекающую воду. Так ли это будет происходить на практике, покажут следующие дожди.

Как сообщалось ранее, в Саранске строительство дороги, связывающей Юго-Запад и Светотехстрой, ведется безе перерывов и выходных. По шоссе ездят машины, а вдоль трассы строители с одной стороны прокладывают тротуар, с другой - обустраивают водосток.

Источник: izvmor.ru