МЧС Мордовии: выпускные балы прошли без пожаров и происшествий

Сотрудники МЧС Мордовии отчитались, что во время выпускных балов в школах региона серьезных происшествий не зафиксировано. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в местах проведения торжественных мероприятий было организовано дежурство сотрудников государственной противопожарной службы.

Кроме того, была предусмотрена высылка на данные объекты (в случае вызова) пожарно-спасательных подразделений повышенному номеру вызова. Однако такие экстренные меры не понадобились - все прошло спокойно, пожаров и возгораний не зафиксировано.

Напомним, 23 июня состоялось награждение тех выпускников школ, которые завершили обучение с золотыми медалями. Представители разных районов региона-13 по очереди выходили на сцену республиканского Дворца культуры.

Источник: 13.mchs.gov.ru