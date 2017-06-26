В Мордовии ВАЗ улетел в кювет, погиб 1 человек

В Мордовии произошло очередное ДТП с летальным исходом. На этот раз трагический инцидент случился в Большеигнатовском районе.

По предварительным данным, водитель отечественного "ВАЗа" был пьян. Это стало причиной того, что мужчина не удержал машину на дороге и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погиб пассажир легковушки. Он умер в машине "скорой помощи" по пути в больницу. Сам водитель легковушки находится в реанимации.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель УАЗа – "буханки" стал виновником ДТП в Саранске. Невнимательный автолюбитель на улице Рабочая врезался в иномарку "Рено Сандеро", которая стояла на месте.