В День молодежи в Саранске можно будет сыграть в шахматы и теннис

В Саранске сегодня, 27 июня, будут отмечать День молодежи. Одним из развлечений для горожан станет игра в шахматы. Площадки будут расположены в Пушкинском парке.
Кроме того, на одном из кортов пройдут соревнования по теннису.
Отметим, что массовых народных гуляний и концертов на 27 июня в столице Мордовии не запланировано.
Как сообщалось ранее, на улице Красноармейской в Саранске завершен ремонт тротуара, который долгое время доставлял неудобства местным жителям. Долгое время этот участок становился непроходимым, даже если шел небольшой дождь. Вся вода и грязь стекала на тротуар, образуя огромную лужу.
Источник: izvmor.ru