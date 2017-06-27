Саранский выпускник вечерней школы останется без аттестата

Большая часть выпускников столицы республики сдали ЕГЭ и уже получила аттестаты.
Результаты тестирований будут известны только после 1 июля. Но уже обнародованы баллы за экзамен по русскому языку и математике.
По данным городского департамента образования, с испытанием по русскому языку в Саранске не справились 3 человека. Двое из них пересдадут русский в резервный день 28-29 июня.
Один человек – выпускник вечерней школы остается без аттестата. Он также не справился и с математикой.
Ранее сообщалось, что золотых медалистов в Мордовии награждали "со вкусом" "МаХито".
Источник: izvmor.ru