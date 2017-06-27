В Саранске 30 июня можно будет получить бесплатную юридическую помощь от УФСПП

В Саранске 30 июня пройдет День бесплатной юридической помощи. Организовывает его управление Федеральной службы судебных приставов России по региону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, консультацию у начальников отделов УФССП по РМ, а также районных структурных подразделений можно будет получить совершенно безвозмездно с 10 до 17 часов.

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Как сообщалось ранее, трое судебных приставов Мордовии по обеспечению установленного порядка деятельности судов приняли участие в предварительных испытаниях на право ношения зеленого берета.

Лучше всех с испытаниями справился Николай Голюшов. Именно он представит Мордовию на финальных испытаниях.

Источник: r13.fssprus.ru