В Мордовии за выходные поймали двух наркоманов с солями

За минувшие выходные в Мордовии поймали двоих человек, у которых при себе были наркотические соли.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что наркотическая соль весом более 1 грамма была найдена дома у 35-летнего безработного. А у 24-летней девушки из Саранска оперативники изъяли 0,82 грамма аналогичного зелья.

Обоим наркоманам теперь грозит тюремный срок. По их словам, соли они приобрели посредством Интернета.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Мордовии задержали 35-летнего жителя с. Атемар по подозрению в наркопреступлении. В кармане его брюк оперативники обнаружили пакет с растительным веществом со специфическим запахом.

Источник: 13.мвд.рф