Мотоциклист из Мордовии "довез" двух девушек до кирпичной стены

В селе Хованщина Рузаевского района произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как стало известно, 23-летний молодой человек на мотоцикле "Урал" реши прокатить "с ветерком" двух девушек, однако вместо этого врезался в кирпичную стену гаража.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что вся троица была доставлена в больницу. Там им оказали помощь и отпустили домой.

Позже оказалось, что водитель не имел прав управления мотоциклом. К тому же транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Как сообщалось ранее, водитель BMW 520I попал в ДТП в Рузаевке. Вечером 21 июня на улице 40 лет Победы молодой человек не справился с управлением иномарки и протаранил забор частного дома.

Источник: gibdd.ru/r/13