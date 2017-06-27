В Саранске ищут водителя "Форда Фокус", устроившего ДТП на Октябрьской

В ночь на 26 июня в Саранске на улице Октябрьская произошло ДТП с участием двух иномарок. Неизвестный водитель на "Форде Фокус" протаранил и столкнул в кювет "Рено Сандеро". За рулем французской иномарки находился преподаватель.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, виновник аварии скрылся с места ЧП. В настоящее время его разыскивает полиция.

Водитель "Рено" получил помощь медиков на месте, его пассажирка сама обратилась с больницу через некоторое время.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Осипенко шофер на "Ниве" протаранил "Матиз". В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у ребенка ушиб грудного отдела позвоночника.

Источник: gibdd.ru/r/13