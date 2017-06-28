Два человека пострадали в тройном ДТП в Ковылкино

В результате массового ДТП в Ковылкино пострадали 2 человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, разнорабочий на "Рено Клио" нарушил правила и врезался в вазовскую "семерку", которая от удара вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с "ВАЗ-21060".

В результате аварии травмировались пассажиры "семерки" - мужчина 1948 г.р. и женщина 1975 г.р. Оба они были госпитализированы.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло очередное ДТП с летальным исходом. На этот раз трагический инцидент случился в Большеигнатовском районе.

По предварительным данным, водитель отечественного "ВАЗа" был пьян. Это стало причиной того, что мужчина не удержал машину на дороге и опрокинулся в кювет.

Источник: gibdd.ru/r/13