Два пешехода пострадали в авариях в Мордовии за выходные

За минувшие выходные в Саранске произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Первый инцидент случился на улице Полежаева в Саранске. Там водитель "ВАЗа" сбил 39-летнего мужчину, который с травмами был доставлен в реанимацию, сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ.

А в Ковылкино под колеса "Рено Сандеро" попал 81-летний пенсионер. Водитель иномарки сдавал назад и не заметил стоявшего дедушку. Пострадавший был доставлен в больницу, после оказания помощи отпущен домой.

Водители трезвы.

Как сообщалось ранее, в результате массового ДТП в Ковылкино пострадали 2 человека. Разнорабочий на "Рено Клио" нарушил правила и врезался в вазовскую "семерку", которая от удара вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с "ВАЗ-21060".

Источник: gibdd.ru/r/13