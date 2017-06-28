В Мордовии поймали более 40 пьяных водителей за 3 дня

В Мордовии подведены итоги очередной операции "Нетрезвый водитель". За 3 дня госавтоинспекторы РМ поймали 42 автомобилиста, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. 10 из них были задержаны в Саранске, отмечают в пресс-службе ГИБДД по РМ.

В ведомстве также подчеркнули, что подобные акции будут продолжаться, так как они помогают стабилизировать дорожно-транспортную ситуацию и проводить профилактику ДТП, происходящих по вине пьяных водителей.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии задержаны двое угонщиков автомобиля. С заявлением об угоне в полицию обратилась работница одного из предприятий.

Правоохранители вскоре разыскали угнанный "ВАЗ". В салоне находились и сами угонщики, которые были пьяны.

Источник: gibdd.ru/r/13