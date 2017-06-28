Компания алкоголиков отобрала у жителя Саранска смартфон после сделанного замечания

Полиция Саранска раскрыла кражу телефона у местного жителя. Как оказалось, к преступлению причастны трое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, троица распивала спиртные напитки, причем делала это весьма шумно. 38-летний потерпевший, проходивший мимо, сделал шумным гражданам замечание, однако те отреагировали неадекватно. В итоге приятели избили прохожего и отобрали у него смартфон.

Теперь задержанным предстоит ответить перед законом по двум статьям.

Как сообщалось ранее, 78-летняя жительница Мордовии нанесла ножевые ранения 69-летнему супругу. Врачи одной из больниц Торбеевского района обратились в полицию, сообщив, что к ним был доставлен пострадавший пенсионер.

Источник: 13.мвд.рф