Житель Саранска признан виновным в убийстве собутыльника

В Мордовии будут судить жителя Саранска, признанного виновным в убийстве. Как сообщает пресс-служба СКР по региону-13, в ходе следствия было установлено, что 49-летний мужчина зарезал своего знакомого, с которым распивал спиртное, находясь в гостях у еще одного приятеля. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в грудь.

Хозяин квартиры вызвал "скорую помощь", однако к приезду врачей потерпевший скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, сотрудники СКР по РМ закончили расследование уголовного дела в отношении 17-­летнего жителя Рузаевки, которого обвиняют в хранении наркотиков.

Источник: mordovia.sledcom.ru