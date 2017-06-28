Житель Мордовии наказан крупным штрафом за убийство бобра

В Большеберезниковском районе вынесен вердикт по делу местного жителя Олега Трофимоваа. Он признан виновным в незаконной охоте.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РМ, 16 апреля мужчина на реке Сура из охотничьего ружья застрелил бобра, который занесен в Красную книгу Мордовии. В результате суд назначил браконьеру наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей.

Кроме того, горе-охотник уже возместил ущерб, нанесенный природе, в размере 21 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, жители Саранска в Пролетарском районном суде услышали свой приговор за кражу песка. Все трое обвиняемых отделались крупными штрафами.

Источник: prokrm.ru