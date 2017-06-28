В селе Кемля сгорела животноводческая ферма площадью 600 кв.м

Сотрудники МЧС Мордовии потушили крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент случился в селе Кемля на территории местного аграрного колледжа вечером 26 июня. Там полыхнуло пустующее помещение животноводческой фермы.

Площадь возгорания составила примерно 600 кв.м. В результате пожара обошлось без погибших и пострадавших.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара и подсчитывают убытки.

Как сообщалось ранее, уроженец Саранска попал в клинику с сильными ожогами. Молодой человек отмывал технику от мазута, когда чистящее средство внезапно воспламенилось в его руках. Огонь мгновенно перебрался на одежду.

Источник: 13.mchs.gov.ru