Житель Саранска пырнул брата ножом в грудь во время застолья

22-летний житель Саранска попал в больницу с ножевым ранением груди. Врачи были вынуждены обратиться в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, через некоторое время оперативник задержали старшего брата раненого. Оказалось, что родственники вместе распивали спиртное. Во время застолья между братьями произошла ссора. В ходе конфликта 23-летний подозреваемый схватил нож и ударил младшего брата в грудь.

Задержанный не стал отрицать свою вину. Теперь полицейские устанавливают степень тяжести нанесенных травм.

Как сообщалось ранее, 78-летняя жительница Мордовии нанесла ножевые ранения 69-летнему супругу. Врачи одной из больниц Торбеевского района обратились в полицию, сообщив, что к ним был доставлен пострадавший пенсионер.

Источник: 13.мвд.рф