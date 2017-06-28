В Рузаевке "Калина" сбила 14-летнего велосипедиста

На улице Мичурина в Рузаевке произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток на велосипеде. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что велосипедист попал под колеса "Лады Калины", за рулем которой находился предприниматель. Отметим, что подросток сам выехал на главную дорогу перед близко идущим транспортом.

В результате школьник был доставлен в больницу. Там ему оказали медпомощь и отпустили домой, назначив лечение.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, саранский школьник пострадал ДТП с участием автомобиля "Ниссан Альмера". Инцидент случился вечером 20 июня на улице Войнова краевой столицы. Автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на дорогу.

Источник: gibdd.ru/r/13